Logran rejuvenecer en ratones el sistema inmunitario y aseguran que “las personas podrían estar libres de enfermedades por más tiempo”

A medida que las personas envejecen, la capacidad de su sistema inmunitario se deteriora; las poblaciones de células T disminuyen y no pueden reaccionar tan rápidamente ante los patógenos. Una nueva investigación demuestra ahora que es posible revertir esto a partir de un enfoque innovador.

En concreto, el estudio hecho en ratones revela que la tecnología ARNm (mensajero) puede utilizarse para transformar el hígado en una fuente temporal de importantes factores reguladores del sistema inmunitario que se pierden de forma natural durante el envejecimiento.

Esto restaura la formación de nuevas células inmunitarias, lo que permite a los animales de edad avanzada desarrollar de nuevo respuestas inmunitarias robustas y combatir los tumores de forma eficaz.

“Si podemos restaurar algo tan esencial como el sistema inmunitario, es de esperar que podamos ayudar a las personas a mantenerse libres de enfermedades durante más tiempo”, señala Feng Zhang, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos.

Además del MIT, participan en el trabajo el Instituto Broad, también en Estados Unidos, el Centro alemán de Investigación del Cáncer y el Instituto Heidelberg para la tecnología de células madre y medicina experimental. Los detalles se publican en la revista Nature.

El timo y la pérdida de función

El timo, un pequeño órgano situado delante del corazón, desempeña un papel fundamental en el desarrollo y maduración de las células T. También secreta citocinas y factores de crecimiento que ayudan a estas células a sobrevivir.

Sin embargo, a partir de la edad adulta temprana, este comienza a encogerse, en un proceso conocido como involución tímica, que conduce a una disminución de la producción de nuevas células T; a los 75 años aproximadamente es esencialmente inoperante.

En el nuevo enfoque, los investigadores quisieron comprobar si podían crear una “fábrica” temporal en el cuerpo que generara las señales estimulantes de las células T que normalmente produce el timo.

Para ello eligieron el hígado, que tiene una gran capacidad para producir proteínas, incluso en la vejez, y es más fácil administrarle ARNm que a la mayoría de órganos. Además, toda la sangre que circula por el cuerpo tiene que pasar por él, incluidas las células T.

Para crear su fábrica, los investigadores identificaron tres señales inmunitarias que son importantes para la maduración de las células T, explican sendos comunicados del MIT y del centro alemán del cáncer.

Codificaron estos tres factores en secuencias de ARNm que podían administrarse mediante nanopartículas lipídicas. Cuando se inyectan en el torrente sanguíneo, estas partículas se acumulan en el hígado y el ARNm es absorbido por los hepatocitos, que comienzan a fabricar las proteínas codificadas por el ARNm.

Efectos beneficiosos

Las pruebas en ratones revelaron efectos beneficiosos. En primer lugar, los investigadores inyectaron las partículas de ARNm en roedores de 18 meses, equivalentes a humanos de unos 50 años.

Tras el tratamiento, las poblaciones de células T mostraron un aumento significativo en tamaño y función.

A continuación, comprobaron si este podía mejorar la respuesta de los animales a la vacunación. Vacunaron a los ratones con ovoalbúmina, una proteína presente en la clara de huevo que se utiliza habitualmente para estudiar cómo responde el sistema inmunitario a un antígeno específico.

En los ratones de 18 meses que recibieron el tratamiento con ARNm antes de la vacunación, el equipo constató que la población de células T citotóxicas específicas de la ovoalbúmina se duplicó, en comparación con aquellos que no recibieron la terapia con ARNm.

El equipo tiene ahora previsto estudiar esta en otros modelos animales e identificar factores de señalización adicionales que puedan mejorar la función del sistema inmunológico. También esperan analizar cómo afecta el tratamiento a otras células inmunitarias, incluidas las células B.