Las cigüeñas blancas volverán a sobrevolar Londres por primera vez en más de seis siglos gracias a un proyecto de renaturalización impulsado por el Ayuntamiento, que ha destinado medio millón de libras para reintroducir esta especie extinguida en Reino Unido desde la Edad Media.

Según informa la BBC, una colonia reproductora será liberada en el Eastbrookend Country Park, en el este de la capital, tras un proceso de aclimatación en un gran aviario diseñado para facilitar su adaptación a los humedales y praderas del entorno.

La cigüeña blanca desapareció de Reino Unido hacia el siglo XV, pese a que históricamente compartía rutas migratorias con las poblaciones que hoy anidan en España y Centroeuropa, desplazándose en invierno al sur del Sáhara y regresando en primavera al continente europeo.

El plan londinense se apoya en una experiencia previa exitosa en Sussex, donde la especie fue reintroducida en 2016 y ya ha logrado reproducirse de forma estable, con ejemplares nacidos en 2024 que regresaron a anidar al año siguiente en la misma colonia.

“El acceso a la naturaleza es una cuestión de justicia social”, afirmó el alcalde Sadiq Khan, al defender una iniciativa que también prevé el regreso del castor a ríos y estanques urbanos, con el objetivo de acercar la fauna silvestre a una ciudad históricamente marcada por su densidad urbana.