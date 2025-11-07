Los accionistas de Tesla aprueban pagarle a Elon Musk un paquete salarial de US$1 billón si cumple sus objetivos

Los accionistas de Tesla aprobaron un paquete salarial récord para su director ejecutivo, Elon Musk, que podría alcanzar casi US$1 billón.

El acuerdo sin precedentes fue aprobado por el 75% de los accionistas de Tesla que votaron en la junta general anual de la compañía, celebrada el jueves.

El acuerdo exige a Musk, quien ya es el hombre más rico del mundo, aumentar drásticamente el valor de mercado de la empresa de coches eléctricos a lo largo de varios años. Si cumple con diversos objetivos, será recompensado con cientos de millones de nuevas acciones.

La magnitud del acuerdo es controvertida, pero la junta de accionistas de Tesla argumentó que Musk podría abandonar la compañía si no se aprobaba, y que no podían permitirse perderlo.

El anuncio provocó una sonora ovación del público en la reunión de Austin, Texas. Musk subió al escenario y bailó mientras los asistentes coreaban su nombre.

“Lo que estamos a punto de emprender no es simplemente un nuevo capítulo en el futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo”, declaró.

“Otras juntas de accionistas son muy aburridas, pero las nuestras son un exitazo. ¡Miren esto! ¡Esto es increíble!”, exclamó Musk.

Entre los hitos que Musk debe alcanzar en la próxima década para maximizar su ganancia se incluye aumentar el valor de mercado de Tesla de US$1,4 billones (a fecha de hoy) a US$8,5 billones.

También necesitaría poner en funcionamiento comercial un millón de vehículos autónomos “Robotaxi”.

Robots y autos que se conducen solos

Musk dijo que todas querrían tener un robot Optimus.

Pero sus primeras declaraciones del jueves centraron la atención en el robot Optimus, frustrando las esperanzas de algunos analistas y observadores de Tesla que esperaban que Musk se enfocara en revitalizar el negocio de vehículos eléctricos de la compañía.

“Hay que entender en qué piensa Musk”, escribió el analista Gene Munster, socio gerente de Deepwater Asset Management, en X.

“Su visión del ‘nuevo libro’ comienza con Optimus. Ni una palabra sobre coches, FSD ni robotaxis todavía”.

Más adelante, Musk sí se refirió a FSD, abreviatura de conducción autónoma total, diciendo que la compañía se sentía “casi cómoda” permitiendo a los conductores “enviar mensajes de texto mientras conducen”.

Los reguladores estadounidenses están investigando la función de conducción autónoma de Tesla tras varios incidentes en los que los vehículos se saltaron semáforos en rojo o circularon en sentido contrario.

Algunos de estos incidentes han provocado accidentes con heridos y muertos.

Las acciones de Tesla subieron ligeramente en las operaciones posteriores al cierre.

Las ventas de la compañía han caído en picado en el año transcurrido desde que Musk se alineó con el presidente estadounidense Donald Trump, una relación que se desintegró hace unos meses.

Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush Securities y defensor desde hace tiempo del liderazgo de Musk en Tesla, lo calificó como “el mayor activo” de la compañía en un informe publicado tras la votación.

“Seguimos creyendo que la valoración basada en la IA se está consolidando y que el camino hacia una valoración de TSLA impulsada por la IA en los próximos 6-9 meses ya ha comenzado”, añadió Ives.

Musk ya poseía el 13% de las acciones de Tesla. Los accionistas habían ratificado en dos ocasiones un paquete salarial de decenas de miles de millones de dólares si lograba multiplicar por diez el valor de mercado de la empresa, algo que consiguió.

Sin embargo, un juez de Delaware rechazó dicho acuerdo salarial argumentando que los miembros de la junta de accionistas de Tesla tenían una relación demasiado estrecha con Musk.

Tesla se trasladó de Delaware a Texas, y el Tribunal Supremo de Delaware está revisando la decisión del juez de primera instancia.

El nuevo paquete salarial fue rechazado por varios inversores institucionales importantes, entre ellos el fondo soberano de Noruega -el mayor fondo soberano del mundo- y el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (CalPERS) -el mayor fondo de pensiones público de Estados Unidos-.

Esto dejó a Musk más dependiente del volumen inusualmente grande de inversores minoristas de Tesla.

Tanto Musk como su hermano Kimbal, quien también forma parte de la junta de accionistas de Tesla, tenían derecho a voto en la reunión del jueves.

