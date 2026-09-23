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Resumen

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Los alimentos ultraprocesados ​​se definen como productos listos para consumir o para calentar y servir que han sido sometidos a un extenso procesamiento industrial, y por lo general, contienen diversos aditivos, son ricos en energía y presentan un alto contenido de azúcar y sal, pero son bajos en fibra dietética, proteínas, vitaminas y minerales.
Los alimentos ultraprocesados ​​se definen como productos listos para consumir o para calentar y servir que han sido sometidos a un extenso procesamiento industrial, y por lo general, contienen diversos aditivos, son ricos en energía y presentan un alto contenido de azúcar y sal, pero son bajos en fibra dietética, proteínas, vitaminas y minerales.
Por Agencia EFE

El consumo de alimentos ultraprocesados incrementa significativamente la posibilidad de sufrir enfermedades crónicas y de muerte prematura, según un equipo internacional de investigadores de varios centros de China y Singapur.

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