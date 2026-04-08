Los astronautas de la misión Artemis II han completado la primera maniobra para volver a la Tierra después de haber sobrevolado la Luna. Según ha informado la NASA, la nave Orion encendió sus propulsores durante 15 segundos a las 20:03 hora del este de Estados Unidos (EEUU) de este martes (es decir, a las 02:03 hora española del miércoles). Esto produjo un cambio de velocidad de 1,6 pies por segundo y guió a la tripulación hacia la Tierra.

“La astronauta de la NASA Christina Koch y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen revisaron los procedimientos y supervisaron la configuración de la nave y los datos de navegación”, ha explicado la agencia estadounidense en su web, donde llevan compartiendo actualizaciones de la misión desde su despegue el pasado 1 de abril.

Durante la sesión informativa sobre el estado de la misión, los funcionarios de la NASA compartieron las primeras imágenes recibidas de la tripulación durante el sobrevuelo lunar y confirmaron que el USS John P. Murtha ha zarpado y se dirige al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Océano Pacífico.

Por el momento, la tripulación se preparará para disfrutar de una noche de descanso reparador antes de un día ajetreado de objetivos de pruebas de vuelo y tareas de regreso, que se producirá el 8 de abril. En este sentido, la NASA ha remarcado que proporcionará actualizaciones sobre las operaciones de recuperación y las condiciones meteorológicas durante las sesiones informativas diarias sobre el estado de la misión.

Más allá de ello, ha señalado que la tripulación tienen previsto probar una prenda para la intolerancia ortostática, un equipo especializado diseñado para ayudar a los astronautas a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

Esta es la ruta que sigue Artemis II. (Foto: nasa.gov)

Tras las pruebas de la vestimenta, los astronautas tomarán el control manual de la nave espacial, utilizando el campo de visión de Orión para centrar un objetivo designado antes de guiar la nave espacial hacia una actitud de cola hacia el Sol y comparar sus modos de control. Esta demostración de pilotaje manual comenzará a las 21:59 (03:59 hora española).

Desde Artemis II a la Estación Espacial Internacional

La DPA ha añadido que los astronautas han hablado brevemente con sus colegas a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) mediante un enlace de audio. En este marco, Christina Koch ha comentado cómo le impresionó no solo la belleza de la Tierra, sino también la oscuridad que la rodeaba al ser preguntada sobre qué le pareció la vista de la Tierra y la Luna. A su juicio, esto hizo que la vista fuera aún más extraordinaria.

Además, le ha dicho a la astronauta de la EEI, Jessica Meir, que siempre esperó que volvieran a estar juntas en el espacio, pero que nunca pensó que sería así. En 2019, ambas participaron en la primera caminata espacial exclusivamente femenina en 2019. Por su parte, el astronauta Victor Glover ha explicado que la cápsula Orion ofrecía mucho menos espacio que la EEI y ha añadido que todo lo que hicieron comenzó con limitaciones de espacio.