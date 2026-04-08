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Astronautas de Artemis II se preparan para el regreso a la Tierra. (Foto: AFP)
Astronautas de Artemis II se preparan para el regreso a la Tierra. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Los astronautas de la misión Artemis II han completado la primera maniobra para volver a la Tierra después de haber sobrevolado la Luna. Según ha informado la NASA, la nave Orion encendió sus propulsores durante 15 segundos a las 20:03 hora del este de Estados Unidos (EEUU) de este martes (es decir, a las 02:03 hora española del miércoles). Esto produjo un cambio de velocidad de 1,6 pies por segundo y guió a la tripulación hacia la Tierra.

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