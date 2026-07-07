La tercera edición del premio busca reivindicar la voz propia de los autores. (Foto: generada con IA / Copilot)
La tercera edición del premio busca reivindicar la voz propia de los autores. (Foto: generada con IA / Copilot)
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Los autores que participen en el III Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo, deberán firmar una declaración responsable de que no se ha usado la inteligencia artificial (IA) de ninguna manera para generar la obra con la que concurren.

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