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Un equipo de científicos ha logrado demostrar el papel clave que desempeña el hidrógeno en la formación del polvo cósmico de las ‘gigantes rojas’, las estrellas de masa baja o intermedia que se encuentran en el final de su vida. (Foto: ESA/AFP)
Un equipo de científicos ha logrado demostrar el papel clave que desempeña el hidrógeno en la formación del polvo cósmico de las ‘gigantes rojas’, las estrellas de masa baja o intermedia que se encuentran en el final de su vida. (Foto: ESA/AFP)
/ M. KORNMESSER
Por Agencia EFE

Un equipo de científicos ha logrado demostrar el papel clave que desempeña el hidrógeno en la formación del polvo cósmico de las ‘gigantes rojas’, las estrellas de masa baja o intermedia que se encuentran en el final de su vida, y lo han hecho utilizando una instalación que reproduce a escala nanoscópica fenómenos cósmicos a gran escala.

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