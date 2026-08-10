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Consumen los restos de animales muertos, como este hueso de ballena, y otros deshechos.
Consumen los restos de animales muertos, como este hueso de ballena, y otros deshechos.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Del tamaño de un microbús, pero aerodinámicos como un torpedo y con una poderosa fuerza en las mandíbulas, los tiburones tigre son unos de los depredadores más grandes del océano.

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