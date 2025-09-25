Por quinto año consecutivo, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), en coordinación con la comunidad de divulgadores científicos del país, impulsa la celebración de los Días de Cultura Científica, un espacio que busca acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía mediante actividades presenciales y virtuales en distintas regiones del Perú.

La UNESCO estableció el 28 de septiembre como el Día Internacional de la Cultura Científica para conmemorar el estreno de la serie “Cosmos” de Carl Sagan en 1980, ícono mundial de la divulgación científica. Con ello, se busca recordar la importancia de la ciencia como bien público, democratizar el conocimiento y promover el pensamiento crítico en la sociedad.

Una agenda para todos los públicos

La programación de este año se desarrollará entre el 25 y el 30 de septiembre e incluye actividades organizadas en alianza con universidades, colectivos de divulgación y municipalidades:

Villa Científica – UNFV (Lima, 25 de septiembre): proyectos innovadores de estudiantes de Ciencias Naturales y Matemática, con experimentos lúdicos para todas las edades.

proyectos innovadores de estudiantes de Ciencias Naturales y Matemática, con experimentos lúdicos para todas las edades. ProyecCiencia (Barranca, 26 de septiembre): jóvenes escolares presentan iniciativas creativas que resuelven problemas sociales.

jóvenes escolares presentan iniciativas creativas que resuelven problemas sociales. Bioingeniería en UTEC (Lima, 27 de septiembre): conversatorio y feria de proyectos sobre ingeniería de la vida, en modalidad híbrida.

conversatorio y feria de proyectos sobre ingeniería de la vida, en modalidad híbrida. Charlas virtuales en Instagram y Facebook (27 y 28 de septiembre): encuentros con científicos y divulgadores sobre biotecnología, divulgación científica, astronomía y más.

encuentros con científicos y divulgadores sobre biotecnología, divulgación científica, astronomía y más. Ciencia en Acción (28 de septiembre): taller en línea con experimentos de química fáciles y seguros para realizar en casa.

taller en línea con experimentos de química fáciles y seguros para realizar en casa. Taller: ¿Cómo observamos el universo? (30 de septiembre): una experiencia virtual con herramientas digitales para explorar el cielo.

Todas las actividades son de ingreso libre y están dirigidas a niños, jóvenes y adultos, con el objetivo de inspirar vocaciones científicas y mostrar el impacto de la ciencia en la vida cotidiana.