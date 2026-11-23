En caso de un sismo, la mochila de emergencia es indispensable para cuidar de nuestra familia, la cual debe contener instrumentos tecnológicos que facilitarán la comunicación en un contexto adverso.

Además de contar con una radio FM portátil y pilas, es recomendable incluir wearable, accesorios y otros equipos.

Estos son los dispositivos tecnológicos que debes tomar en consideración para una mochila de emergencia:

1. Batería externa (power bank). Este accesorio permitirá que tu smartphone, tableta u otro dispositivo portátil se mantenga cargado por más tiempo. Normalmente tienen conexión Tipo-C o Micro USB, además de otra salida USB. Con una batería externa de 10,000 mAh podrás tener entre dos y tres cargas de un smartphone de gama alta.

Se recomienda que la power bank sea a prueba de agua, golpes y polvo, así como de un tamaño compacto.

2. Dispositivo de carga inalámbrica. Para la carga de más de un dispositivo a la vez se puede utilizar este accesorio, que requiere tener compatibilidad con los equipos móviles de los miembros de la familia. Al menos debe ofrecer 18W de carga rápida para evitar la larga espera. Se podrá usar en un refugio sin problemas de electricidad.

3. Cables USB de múltiples conexiones. Para determinar qué cables de repuesto debes tener, será necesario confirmar la salida del dispositivo. Los teléfonos de gama alta que se han comercializado en los últimos dos años tienen conexión Tipo-C, mientras que algunos de los celulares de gama de entrada o baja usan micro USB.

4. Teléfono de reserva. Si cuentas con un dispositivo móvil que no utilizas y aún funciona, puedes cargarlo y agregarlo en tu mochila de emergencia como reserva ante la pérdida, robo o falta de energía de tu teléfono principal. No es necesario que sea un smartphone, puede ser un móvil de gama baja. Sin embargo, verifica previamente si se requiere un adaptador para nanoSIM, microSIM o SIM.

5. Pin para sacar el SIM. En la caja del teléfono se incluye una herramienta que permite retirar la bandeja de SIM y tarjeta microSD. Es necesario cargar con este Pin o, en su defecto, un arete o clip para cambiar el chip al usar un teléfono de reserva.

6. Cargador USB para el auto. Este accesorio debe ser compatible con el vehículo familiar. Si tiene dos o más puertos USB podrá facilitar la carga de más equipos. También debe contar con tecnología Super charge (al menos carga rápida de 3.4a).

7. Audífonos con cable. Se recomienda que sean alámbricos para evitar que la conexión Bluetooth de los audífonos inalámbricos reste mucha energía al smartphone o tableta. Además, el cable puede ser usado como antena para radio FM o Televisión Digital Terrestre desde el equipo móvil.

8. Reloj, linterna y silbato. Aunque no entran en la categoría, siempre es muy útil contar con estos aparatos en una mochila de emergencia, pues resultan muy útiles en cualquier situación de emergencia.

Por otro lado, es necesario que el smartphone cuente con aplicaciones básicas ante situaciones de emergencia como la app oficial Sismos Perú del IGP para que seas notificado con algunos segundos de anticipación de un movimiento telúrico luego de que este sea reportado por usuarios que residen cerca al epicentro.

Asimismo, debes contar con tu sistema operativo Android actualizado para que tengas acceso al sistema de alerta de sismos de Google en tu celular.

Fuente: Andina