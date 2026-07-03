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Resumen

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El estudio encontró que desde 1990 la presión arterial y el colesterol no saludable disminuyeron de forma más pronunciada entre los adultos de mediana edad y mayores (de 40 a 79 años) con obesidad y sobrepeso que entre aquellos con un IMC normal, lo que coincide con la mayor difusión de medicamentos para reducir estos factores de riesgo.
El estudio encontró que desde 1990 la presión arterial y el colesterol no saludable disminuyeron de forma más pronunciada entre los adultos de mediana edad y mayores (de 40 a 79 años) con obesidad y sobrepeso que entre aquellos con un IMC normal, lo que coincide con la mayor difusión de medicamentos para reducir estos factores de riesgo.
Por Agencia EFE

La presión arterial y los niveles de “colesterol malo” en adultos con obesidad mayores de 40 años son cada vez más similares a los de aquellos con un índice de masa corporal (IMC) normal, según un estudio con datos de tres décadas en zonas de ingresos altos.

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