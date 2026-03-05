Escuchar
Ozempic es la marca más conocida de los medicampentos GLP-1. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Por Agencia EFE

Los agonistas de GLP-1, una clase de medicamentos que ha revolucionado el tratamiento de la diabetes y más recientemente de la obesidad, podrían servir también para tratar la adicción a sustancias como el alcohol, la nicotina, el cannabis, la cocaína y los opioides, así como prevenir las recaídas.

