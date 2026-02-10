Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Fascinación por lo que desaparece” degrada el mismo ecosistema que quiere visitar, señala estudio. (Foto: EFE)
“Fascinación por lo que desaparece” degrada el mismo ecosistema que quiere visitar, señala estudio. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La multiplicación del turismo alrededor de los glaciares de los últimos años, motivada por su riesgo de desaparición, están poniendo aún más en peligro a estas masas de hielo, advirtió este martes un estudio de la Universidad de Lausana (Suiza).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Los glaciares, aún más amenazados por un turismo que precisamente teme su desaparición
Actualidad

Los glaciares, aún más amenazados por un turismo que precisamente teme su desaparición

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”
Entrevista

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”

Latam-GPT, la IA que busca romper prejuicios sobre América Latina
Inteligencia Artificial

Latam-GPT, la IA que busca romper prejuicios sobre América Latina

IA y contenido generado por usuarios impulsan resurgimiento de la industria de videojuegos, afirma estudio
Actualidad

IA y contenido generado por usuarios impulsan resurgimiento de la industria de videojuegos, afirma estudio