icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La cantidad de sueño nocturno varía para cada persona, pero en promedio los adultos necesitan entre 7 y 9 horas cada noche.
La cantidad de sueño nocturno varía para cada persona, pero en promedio los adultos necesitan entre 7 y 9 horas cada noche.
Por BBC News Mundo

La escritora y periodista Ally Hirschlag descubre que despertarse de forma natural puede ser sorprendentemente fácil si se cuidan otros aspectos fundamentales del sueño. Estas son sus recomendaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.