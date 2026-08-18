Los ultraprocesados incluyen, entre otros, gaseosas, snacks empaquetados, cereales azucarados, embutidos, comidas listas para calentar, golosinas y productos elaborados con grasas refinadas, azúcares, almidones, sal y aditivos. (Foto: Pixabay)
Los ultraprocesados incluyen, entre otros, gaseosas, snacks empaquetados, cereales azucarados, embutidos, comidas listas para calentar, golosinas y productos elaborados con grasas refinadas, azúcares, almidones, sal y aditivos. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

Los hombres con una mayor presencia de alimentos ultraprocesados en su dieta tendrían entre 24% y 31% más riesgo de reportar un diagnóstico de cáncer de próstata que aquellos con menor consumo, según un estudio publicado en ‘The American Journal of Medicine.

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