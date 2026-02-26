Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de ataque y defensa en la guerra contra los cibercriminales. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de ataque y defensa en la guerra contra los cibercriminales. (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
/ SEBASTIEN BOZON
Por Agencia Europa Press

El ‘malware’ de tipo ‘infostealer’ expuso el año pasado más de 300.000 credenciales de ChatGPT, lo que puso en riesgos datos confidenciales y las propias conversaciones ante la potencial manipulación de los mensajes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.