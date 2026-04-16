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En algunas poblaciones en la Australia continental, hasta el 88% de koalas sufren de clamidia.
En algunas poblaciones en la Australia continental, hasta el 88% de koalas sufren de clamidia.
/ Ana Norman Bermúdez
Por BBC News Mundo

Usando unos largos palos de plástico, un pequeño equipo de investigadores intenta convencer a una koala hembra de que baje del eucalipto en el que está cómodamente encaramada.

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