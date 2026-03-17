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Los Mirlos llegan a Roblox con un concierto gratuito este 21 de marzo.
Los Mirlos llegan a Roblox con un concierto gratuito este 21 de marzo.
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La banda peruana Los Mirlos está explorando nuevas fronteras con su llegada al metaverso mediante un concierto virtual gratuito en el popular videojuego Roblox.

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