La banda peruana Los Mirlos está explorando nuevas fronteras con su llegada al metaverso mediante un concierto virtual gratuito en el popular videojuego Roblox.

El encuentro musical, hecho con el apoyo de la empresa de telecomunicaciones WOW, ocurrirá en la plataforma digital Roblox el sábado 21 de marzo a las 6:00 p.m., en un escenario inspirado en la emblemática Playa Agua Dulce, buscando conectar la música peruana con las nuevas generaciones.

“Esta iniciativa no solo representa un hito para la marca, sino que inaugura una serie de experiencias digitales diseñadas para acercar la cultura y el entretenimiento a los espacios donde hoy se forman los hábitos de conexión, integrando la música con dinámicas interactivas que resuenen en el público joven y sus familias”, sostuvo Carlos Peñaranda, director de Marketing de WOW.

La elección de Roblox responde al crecimiento de esta plataforma como espacio de interacción entre jóvenes y comunidades digitales. Con más de 70 millones de usuarios activos diarios a nivel global, se ha convertido en uno de los principales entornos donde las nuevas generaciones socializan y participan en experiencias digitales.

Para WOW, esta incursión permite adaptar la estética icónica de Los Mirlos, inspirada en su nuevo disco The World Meets Los Mirlos, a un lenguaje visual de avatares y entornos virtuales. Uno de los principales retos del proyecto fue recrear digitalmente Playa Agua Dulce, incorporando elementos representativos del paisaje costero y un escenario especial para el concierto. El mapa también incluirá espacios como la Casa WOW, donde los usuarios podrán explorar e interactuar con la marca dentro del universo del juego.

Además, el concierto contará con artistas internacionales invitados y tras el cierre del show, la plataforma habilitará un parkour temático donde los jugadores podrán competir para ganar Robux, la moneda oficial del juego. Logrando consolidar este metaverso como un espacio donde la música, los juegos y la identidad peruana se encuentran en un mismo entorno digital.

Para este evento se trabajó junto al equipo creador de Zona Perú, reconocido por desarrollar experiencias culturales dentro de Roblox. Este espacio tiene capacidad para albergar a miles de usuarios simultáneamente. Para ampliar el alcance del evento, el concierto también será transmitido en vivo por TikTok a través de streamers aliados.