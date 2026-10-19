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Resumen

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Una vista del glaciar Grande Motte, sobre Tignes, en los Alpes de Saboya, desde su plataforma en la cima, a 3.456 metros, donde amplias extensiones de hielo yacen sin nieve, con vetas grises y surcadas por grietas, mientras Francia y Europa occidental sufren su tercera ola de calor desde mayo, y los científicos advierten que 2026 podría igualar o superar el catastrófico derretimiento de 2022. (Foto de Anadolu vía AFP)
Una vista del glaciar Grande Motte, sobre Tignes, en los Alpes de Saboya, desde su plataforma en la cima, a 3.456 metros, donde amplias extensiones de hielo yacen sin nieve, con vetas grises y surcadas por grietas, mientras Francia y Europa occidental sufren su tercera ola de calor desde mayo, y los científicos advierten que 2026 podría igualar o superar el catastrófico derretimiento de 2022. (Foto de Anadolu vía AFP)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Los modelos climáticos más utilizados, que hacen promedios mensuales, están subestimando la pérdida de hielo en los glaciares y la subida del nivel del mar, y al incluir los datos diarios los modelos revelan que esos efectos serán mucho más acelerados.

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