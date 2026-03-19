Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta fotografía muestra un mosquito tigre asiático (Aedes albopictus) posado en la pared de una casa en Montreuil, en los suburbios del este de París, el 18 de agosto de 2025. (Foto de Martin LELIEVRE / AFP)
Esta fotografía muestra un mosquito tigre asiático (Aedes albopictus) posado en la pared de una casa en Montreuil, en los suburbios del este de París, el 18 de agosto de 2025. (Foto de Martin LELIEVRE / AFP)
/ MARTIN LELIEVRE
Por Agencia EFE

Cuando un bar está lleno de gente no es porque los clientes se hayan seguido unos a otros, sino porque algo interesante tiene. Eso le pasa a los mosquitos con las personas. No se mueven en grupo, sino atraídos individualmente por las mismas señales, según acaba de constatar una investigación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.