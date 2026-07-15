La testosterona ha disminuido en los hombres de hoy, advierte estudio científico. (Foto referencial: magnific.com)
La testosterona ha disminuido en los hombres de hoy, advierte estudio científico. (Foto referencial: magnific.com)
Por Redacción EC

¿Los hombres se están quedando sin testosterona? Un estudio ha confirmado lo que muchos estaban sospechando. Y es que el nivel de testosterona ha venido disminuyendo tanto que se cree que un joven de hoy tiene la mitad de esta hormona frente a lo que su abuelo tenía a la misma edad. Esta situación ha sido considerada como una “epidemia silenciosa”.

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