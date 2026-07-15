¿Los hombres se están quedando sin testosterona? Un estudio ha confirmado lo que muchos estaban sospechando. Y es que el nivel de testosterona ha venido disminuyendo tanto que se cree que un joven de hoy tiene la mitad de esta hormona frente a lo que su abuelo tenía a la misma edad. Esta situación ha sido considerada como una “epidemia silenciosa”.

La investigación fue realizada por la European Society of Human Reproduction and Embryology, según recoge un informe de Xataka. Se analizaron los datos de 118.593 hombres procedentes de Israel, Estados Unidos, Brasil, Finlandia y Dinamarca entre 1972 y 2019.

En concreto se ha visto una caída del 54% en los niveles de testosterona total, con un aceleramiento desde el año 2000.

Si bien hoy en día el promedio de vida es más alto, la investigación apunta que la razón de esta disminución no sería generacional y sí estaría relacionado a nuestro entorno y a cómo vivimos.

Se apunta a la obesidad, por ejemplo. La razón está en que el tejido adiposo funciona como si fuera un órgano endocrino y convierte la testosterona en estrógeno. Esto se debe a la encima aromatasa.

Incluso se sospecha de la diabetes tipo 2, en tanto que la resistencia a la insulina bloquea la producción de esta hormona. También se estudia la presencia de ciertos productos químicos y sustancias en plásticos de uso diario.

¿Por qué es importante la testosterona? Si bien es conocida por ser la hormona sexual masculina, y por el desarrollo muscular, tiene un papel más vital. Los niveles bajos de esta hormona están asociados con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, depresión y deterioro cognitivo.