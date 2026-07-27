Durante décadas, limpiar el hogar implicó repetir una misma secuencia: barrer, aspirar y trapear. Sin embargo, la evolución tecnológica está empezando a romper esa lógica. Hoy, una nueva categoría de electrodomésticos propone realizar esas tareas en una sola pasada, reflejando un cambio en las expectativas de los consumidores, que ya no buscan solo limpieza, sino recuperar tiempo para otras actividades de la vida diaria.

De acuerdo con Euromonitor International y distintos estudios del mercado, la categoría de aspiradoras-lavadoras de piso mantiene uno de los mayores crecimientos dentro del segmento de limpieza doméstica, impulsada por consumidores que buscan reducir tiempos de limpieza sin sacrificar resultados.

“Por muchos años asumimos que limpiar bien significaba dedicar más tiempo y utilizar varios implementos. Hoy esa lógica está cambiando. La innovación ya no busca que las personas limpien más, sino que limpien mejor, con menos esfuerzo y en menos tiempo. Ese cambio es el que está impulsando el crecimiento de esta categoría en el mundo y que ahora empieza a consolidarse también en el Perú”, señala Paul Saldaña, gerente comercial de Tineco Perú.

Menos tiempo limpiando, más tiempo viviendo

En el Perú, las tareas del hogar siguen ocupando una parte importante de la rutina diaria. Según un informe sobre uso del tiempo y trabajo doméstico no remunerado, las personas destinan 2.5 horas al día a actividades como cocinar, limpiar y lavar. En ese contexto, la búsqueda de soluciones que permitan optimizar ese tiempo ha cobrado mayor relevancia, especialmente en hogares con mascotas, niños pequeños, o donde las jornadas laborales híbridas forman parte del día a día.

“El consumidor ya no pregunta únicamente por potencia o diseño. También quiere saber cuánto tiempo puede ahorrar, si un solo equipo puede limpiar diferentes superficies y qué tan sencillo resulta mantenerlo. Ya no se busca solo un electrodoméstico; se busca una solución integral para el hogar y adaptada a la vida real de las familias”, añade Saldaña.

Una categoría que comienza a ganar espacio en el Perú

Aunque las aspiradoras-lavadoras de piso ya son una categoría consolidada en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, en el Perú todavía existe una importante oportunidad para impulsar su adopción y dar a conocer sus beneficios.

En ese contexto, Tineco, reconocida por Euromonitor International como líder mundial en la categoría de aspiradoras-lavadoras de piso y con una participación global del 35 % en 2025, cumple dos años de operaciones en el Perú impulsando esta tecnología mediante equipos que incorporan sensores inteligentes y sistemas de autolimpieza para adaptarse a distintas necesidades de limpieza.

“Hace unos años la conversación giraba en torno a cuál era la aspiradora más potente. Hoy el verdadero valor está en cuánto tiempo puede recuperar una persona para dedicarlo a su familia, su trabajo o su descanso. Esa será, sin duda, la evolución que marcará el futuro de esta categoría”, finaliza Saldaña.