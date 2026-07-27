¿Aspirar y trapear por separado está quedando atrás? La tecnología impulsa una nueva forma de limpiar el hogar. (Foto: difusión)
¿Aspirar y trapear por separado está quedando atrás? La tecnología impulsa una nueva forma de limpiar el hogar. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Durante décadas, limpiar el hogar implicó repetir una misma secuencia: barrer, aspirar y trapear. Sin embargo, la evolución tecnológica está empezando a romper esa lógica. Hoy, una nueva categoría de electrodomésticos propone realizar esas tareas en una sola pasada, reflejando un cambio en las expectativas de los consumidores, que ya no buscan solo limpieza, sino recuperar tiempo para otras actividades de la vida diaria.

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