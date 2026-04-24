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La producción de procesadores enfrenta un gran reto en la época de la inteligencia artificial.
La producción de procesadores enfrenta un gran reto en la época de la inteligencia artificial.
/ INTEL
Por Agencia Europa Press

Fabricantes de procesadores como Intel y AMD prevén una subida de precios de entre el 8 y 10 por ciento para las CPU durante el tercer trimestre de este año, como consecuencia de una situación de escasez que se podrá prolongar hasta 2027, sumándose a la de las memorias RAM.

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