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Resumen

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Una playa se ve afectada por los desechos plásticos del mar que cubren la costa durante el viento del oeste en la playa de Kedonganan, en la isla de Bali, Indonesia, el 10 de marzo de 2026. (Foto de Muhammad Fauzy / NurPhoto vía AFP)
Una playa se ve afectada por los desechos plásticos del mar que cubren la costa durante el viento del oeste en la playa de Kedonganan, en la isla de Bali, Indonesia, el 10 de marzo de 2026. (Foto de Muhammad Fauzy / NurPhoto vía AFP)
/ MUHAMMAD FAUZY
Por Agencia EFE

Los ríos del mundo llevaron unas 263.000 toneladas de microplásticos a los océanos en 2022. Un vertido que en un 96 % procedía del sur global, y el sudeste y el este de Asia aportan más de la mitad del total.

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