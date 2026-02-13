Los secretos de Galápagos: abren al público una colección científica antes reservada para investigadores

Resumen
Una colección científica con ejemplares de 7.500 especies que habitan en las islas ecuatorianas de Galápagos fue abierta al público tras permanecer reservada para investigadores durante seis décadas, informó el jueves la oenegé Fundación Charles Darwin (FCD).
