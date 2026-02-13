Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La colección de la Fundación Charles Darwin contiene 137 mil especímenes de más de 7.500 especies endémicas e introducidas a las islas Galápagos.
La colección de la Fundación Charles Darwin contiene 137 mil especímenes de más de 7.500 especies endémicas e introducidas a las islas Galápagos.
/ Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador
Por Agencia AFP

Una colección científica con ejemplares de 7.500 especies que habitan en las islas ecuatorianas de Galápagos fue abierta al público tras permanecer reservada para investigadores durante seis décadas, informó el jueves la oenegé Fundación Charles Darwin (FCD).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

‘Gaitana’, la candidata creada con IA para las elecciones legislativas de Colombia
Actualidad

‘Gaitana’, la candidata creada con IA para las elecciones legislativas de Colombia

Científicos chinos avanzan hacia redes cuánticas ultraseguras y escalables larga distancia
Actualidad

Científicos chinos avanzan hacia redes cuánticas ultraseguras y escalables larga distancia

Los secretos de Galápagos: abren al público una colección científica antes reservada para investigadores
Actualidad

Los secretos de Galápagos: abren al público una colección científica antes reservada para investigadores

El éxito de las aplicaciones de “desconexión”, un muro frente a los algoritmos
Redes Sociales

El éxito de las aplicaciones de “desconexión”, un muro frente a los algoritmos