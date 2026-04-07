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Resumen

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Una investigación muestra que un solo entrenamiento puede mejorar la concentración por hasta dos horas después, así como aumentar de inmediato los niveles de dopamina, la hormona "del bienestar". (Foto: Pixabay)
Una investigación muestra que un solo entrenamiento puede mejorar la concentración por hasta dos horas después, así como aumentar de inmediato los niveles de dopamina, la hormona "del bienestar". (Foto: Pixabay)
/ Vladimir Poplavskis
Por BBC News Mundo

La memoria puede ser algo muy volátil. Ya sea al intentar recordar nombres de personas, una lista de cosas que necesitas comprar o mientras te preparas para un examen o una entrevista de trabajo, la información que estaba en tu mente un minuto antes puede desvanecerse al siguiente.

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