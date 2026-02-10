Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Waymo es productor de automóviles y una compañía de red de transporte y negocio. (Foto: Creative Commons)
Waymo es productor de automóviles y una compañía de red de transporte y negocio. (Foto: Creative Commons)
/ Creative Commons
Por

Las preocupaciones de legisladores estadounidenses sobre la seguridad de los vehículos autónomos en Estados Unidos aumentaron después de que el director de seguridad de Waymo revelara ante un comité del Senado que algunos operadores de asistencia remota están en Filipinas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Los taxis autónomos de Waymo recurren a operadores humanos en filipinas para guiarlos a distancia
Actualidad

Los taxis autónomos de Waymo recurren a operadores humanos en filipinas para guiarlos a distancia

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: el impacto de las científicas en la educación, el ambiente y la salud
Actualidad

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: el impacto de las científicas en la educación, el ambiente y la salud

Caldo de huesos, chía o kombucha: ¿funcionan realmente los alimentos “virales” para mejorar la salud de tu intestino?
Actualidad

Caldo de huesos, chía o kombucha: ¿funcionan realmente los alimentos “virales” para mejorar la salud de tu intestino?

SpaceX priorizará la construcción de una ciudad en la Luna sobre Marte, según Musk
Actualidad

SpaceX priorizará la construcción de una ciudad en la Luna sobre Marte, según Musk