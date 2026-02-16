Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ultraprocesados y tabaco: dos amenazas que hoy comparten el mismo diagnóstico para el corazón. Imagen creada con IA.
Ultraprocesados y tabaco: dos amenazas que hoy comparten el mismo diagnóstico para el corazón. Imagen creada con IA.
Por Redacción EC

Cada vez son más los estudios que confirman la perjudicial relación entre el consumo de productos ultraprocesados y nuestra salud. Y no solo se trata de la paupérrima calidad nutricional o su alta capacidad para engordarnos, un reciente estudio apunta a la salud cardiovascular como uno de los sistemas más afectados. Los expertos incluso comparan esta nueva “epidemia” con la crisis provocada por el tabaco, el siglo pasado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Los ultraprocesados son el “nuevo tabaco”: un estudio vincula su consumo con 47 % más riesgo cardíaco
Actualidad

Los ultraprocesados son el “nuevo tabaco”: un estudio vincula su consumo con 47 % más riesgo cardíaco

Del accidente nuclear a un “laboratorio natural”: un híbrido entre jabalí y cerdo aparece en Fukushima
Actualidad

Del accidente nuclear a un “laboratorio natural”: un híbrido entre jabalí y cerdo aparece en Fukushima

La mujer que tiene la misión de sacar a los niños de las redes sociales
Actualidad

La mujer que tiene la misión de sacar a los niños de las redes sociales

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”
Entrevista

Maurizio Ferraris: “La extracción de datos (en la era digital) es una nueva forma de explotación”