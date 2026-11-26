Según informan investigadores de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), en un nuevo trabajo, los participantes humanos obtuvieron resultados ligeramente superiores al azar al identificar correctamente las publicaciones políticas generadas por inteligencia artificial (IA) en las redes sociales, tal y como se publica en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.

La IA generativa puede producir masivamente mensajes políticos que se asemejan a la sintaxis, el tono y el estilo afectivo humanos. Dadas las posibles implicaciones para la toma de decisiones políticas, los investigadores examinaron la capacidad de los participantes para distinguir entre el contenido político escrito por humanos y el generado por IA en las plataformas de redes sociales. A un total de 1.122 participantes en dos experimentos se les mostraron pares de publicaciones; algunas fueron escritas por usuarios reales de diversas plataformas de redes sociales, mientras que otras fueron generadas por IA para imitar publicaciones escritas por humanos.

Se pidió a los participantes que identificaran qué publicación era probablemente generada por IA. Los participantes identificaron correctamente la publicación generada por IA el 58,6% de las veces cuando se les mostró un par que incluía una de las 696 publicaciones escritas por humanos y una de las 1.690 publicaciones generadas por IA sobre el debate presidencial estadounidense de 2024. La precisión de detección fue relativamente alta para las publicaciones en TikTok y relativamente baja para las publicaciones en X.

El análisis de las características emotivas de las publicaciones mostró que aquellas con sentimiento negativo tenían más probabilidades de ser percibidas como humanas, en comparación con las publicaciones con sentimiento positivo.

Según los autores, estos hallazgos podrían contribuir al desarrollo de medidas de protección para garantizar que las personas puedan ejercer un juicio político independiente.