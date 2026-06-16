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El calentamiento de los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos puede generar compuestos potencialmente peligrosos. (Foto: Vaporesso)
El calentamiento de los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos puede generar compuestos potencialmente peligrosos. (Foto: Vaporesso)
/ Unsplash
Por Redacción EC

Apenas ingresaron al mercado, allá por el 2010, los vapeadores se promocionaron como una alternativa menos dañina a los cigarros e incluso como una herramienta para dejar de fumar. Sin embargo, cada vez hay más estudios que cuestionan esa percepción. Según un reciente reportaje de ‘The New York Times’, investigadores hallaron niveles elevados de metales pesados en el vapor de algunos de los dispositivos más populares del mercado estadounidense, reforzando las preocupaciones sobre sus efectos en la salud.

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