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Si bien los videos de TikTok negativos a la protección solar solo sumaban un 8%, estos generaron una participación de la audiencia significativamente mayor en ‘me gusta’, comparticiones y comentarios en comparación con los vídeos que no contenían bulos.
Si bien los videos de TikTok negativos a la protección solar solo sumaban un 8%, estos generaron una participación de la audiencia significativamente mayor en ‘me gusta’, comparticiones y comentarios en comparación con los vídeos que no contenían bulos.
/ Nadine Doerlé/Pixabay
Por Agencia EFE

La protección solar es tóxica, cancerígena, bloquea innecesariamente los beneficios para la salud de la exposición al sol… Un estudio ha constatado que los videos con información falsa sobre las cremas solares tienen una legión de seguidores en la red social TikTok.

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