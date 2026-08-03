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Resumen

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Luana Lopes Lara, cofundadora y directora de operaciones (COO) de Kalshi, en el Web Summit Rio 2026 en Brasil, su país natal.
Luana Lopes Lara, cofundadora y directora de operaciones (COO) de Kalshi, en el Web Summit Rio 2026 en Brasil, su país natal.
Por BBC News Mundo

Es 2012. En un estudio de ballet en Brasil, una adolescente se equilibra sobre la punta de un pie mientras estira la otra pierna hasta la altura de la oreja. Bajo su muslo levantado, arde un cigarrillo, casi tan cerca como para quemarla, pero sin tocarla.

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