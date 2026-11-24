La llamada Luna del Castor, una superluna que se caracteriza por verse ligeramente más grande y brillante de lo habitual, puede observarse este martes 24 de noviembre desde distintas regiones del Perú. En Lima, el fenómeno comenzó a ser visible alrededor de las 6:38 p. m. y podrá apreciarse durante la noche, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Aunque la Luna alcanzó su fase llena a las 9:53 a. m. (hora peruana), el mejor momento para contemplarla es después del atardecer. Los especialistas recomiendan buscar un lugar con el horizonte despejado y dirigir la mirada hacia el este, por donde aparece el satélite natural. No se necesitan telescopios ni equipos especiales para disfrutar del espectáculo.

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Según explica la NASA, una superluna se produce cuando la fase llena coincide con un mayor acercamiento de nuestro satélite natural a la Tierra. Esto ocurre porque su órbita no es completamente circular, sino ligeramente elíptica. Como consecuencia, la Luna puede parecer más grande y luminosa, aunque la diferencia resulta difícil de distinguir a simple vista.

El nombre de Luna del Castor procede de antiguas tradiciones de Norteamérica, donde la luna llena de noviembre coincidía con la época en que estos animales preparaban sus refugios y almacenaban alimentos para afrontar el invierno. Otra explicación histórica relaciona esta denominación con la temporada de captura de castores para obtener sus pieles antes de que los pantanos se congelaran.

La superluna de noviembre será la primera de una serie de tres fenómenos similares que se registrarán hasta enero de 2027, de acuerdo con la NASA. La siguiente tendrá lugar en diciembre, cuando la Luna volverá a aproximarse a la Tierra y ofrecerá otra oportunidad para observarla con un tamaño y brillo ligeramente superiores a los habituales.