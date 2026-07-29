Asteroides han recibido nombres relacionados al Perú. (Foto: magnific.com)
Asteroides han recibido nombres relacionados al Perú. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

Perú siempre ha estado ligado a la comunidad científica. Esto se refleja en los últimos años, ya que la Unión Astronómica Internacional (UAI) ha bautizado a muchos asteroides con nombres relacionados a nuestro país como Machupicchu, Qoyllurwasi, Maríareiche, Inca, Lima, y Cusco.

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