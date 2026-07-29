Perú siempre ha estado ligado a la comunidad científica. Esto se refleja en los últimos años, ya que la Unión Astronómica Internacional (UAI) ha bautizado a muchos asteroides con nombres relacionados a nuestro país como Machupicchu, Qoyllurwasi, Maríareiche, Inca, Lima, y Cusco.

Según indica Concytec, los científicos piensan que una parte de nuestra agua fue traída por estos objetos cósmicos, ya que se ha demostrado que tanto asteroides como cometas contienen agua.

Sin embargo, estudios más avanzados aclararon esta teoría con lo ocurrido en el 2014, la sonda espacial Rosetta logró explorar la superficie del cometa Churiumov y encontró que el agua contenida en éste era diferente al agua de la tierra.

Los cometas fueron descartados como causantes de la formación de océanos, pero los asteroides, que parecen ser más adecuados. Contienen agua molecularmente más parecida a la nuestra, entonces podría ser que hace millones de años, cuando la tierra se formaba, miles de impactos de asteroides sembraron el agua en la Tierra.

Informe de la agencia Andina señala que desde el Perú se ha logrado ver el paso de estos astros, como el cometa Halley en el año 1986, el cometa Hayakutake en marzo de 1996 y el espectacular cometa Hale Boot, en 1997.

En tanto, los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan alrededor del sol y no son redondos como los planetas, sino que tienen formas dentadas e irregulares. Algunos asteroides tienen cientos de kilómetros de diámetro, pero la mayoría son tan pequeños como una piedra.

En la actualidad, los científicos monitorean permanentemente los cielos en busca de estos peligrosos pero fascinantes viajeros.

Además de los nombres mencionados, en el 2022 se renombró a dos asteroides como “Pajuelo” y “Erickmeza” en honor a la Dra. Myriam Pajuelo, una de las primeras científicas planetarias peruanas, y el Dr. Erick Meza Quispe, investigador del Observatorio Astronómico de Moquegua, del CONIDA.

En el 2025, la ingeniera peruana Yakelin Lizbeth Romero Triviños fue homenajeada por su contribución al desarrollo tecnológico y la vigilancia espacial. Se trata del asteroide (146985) Yakelinromero, descubierto el 5 de agosto de 2002 por el proyecto CINEOS, desde el observatorio Campo Imperatore, en Italia.

La ingeniera peruana Yakelin Romero, nacida en 1988, trabaja para la Agencia Espacial Europea (ESA), colaborando directamente en el desarrollo del portal NEOCC, una plataforma especializada en el monitoreo de asteroides cercanos a la Tierra.