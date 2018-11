Un antepasado de los mamíferos de contextura robusta y del tamaño de un elefante, que comía plantas con su pico con cuernos, recorrió las tierras de la actual Europa junto a los dinosaurios durante el período Triásico hace unos 205 millones a 210 millones de años, anunciaron científicos a través de la revista Science.

Investigadores en Polonia anunciaron el sorprendente hallazgo de fósiles de una bestia de cuatro patas llamada Lisowicia bojani, que demostró que los dinosaurios no eran los únicos gigantes en la Tierra en ese entonces y que el grupo de reptiles semejantes a los mamíferos llamado dicinodontes, al que pertenecía Lisowicia, no desapareció hace tanto como se creía.

"Pensamos que es uno de los descubrimientos de fósiles del Triásico en Europa más inesperados", dijo el paleontólogo Grzegorz Niedzwiedzki de la Universidad de Upsala en Suecia.



Lisowicia, el mayor animal terrestre vivo en su época que no era un dinosaurio, medía unos 4,5 metros de largo, unos 2,6 metros de alto y pesaba unas 9 toneladas. Los otros gigantes de ese entonces eran los primeros miembros del grupo de dinosaurios conocidos como saurópodos, que tenían cuatro patas y cuellos y colas largas.



"El cráneo y las mandíbulas de Lisowicia eran altamente especializados: sin dientes y la boca estaba equipada con un pico con cuernos, como en las tortugas y los dinosaurios cornudos", dijo Niedzwiedzki, y agregó que no estaba claro si tenía colmillos como algunos de sus parientes.



El Triásico fue el primer capítulo en la era de los dinosaurios, seguido de los períodos Jurásico y Cretácico. Los primeros dinosaurios aparecieron hace aproximadamente 230 millones de años. Muchos de los primeros dinosaurios eran de tamaño pequeño, eclipsados por grandes reptiles terrestres, incluidos temibles depredadores llamados rauisuquios y fitosaurios, similares a los cocodrilos.



"La parte final del período Triásico no fue solo el momento del surgimiento de los dinosaurios, sino también el momento en que los últimos dicinodontes decidieron competir con los dinosaurios. Finalmente, los dinosaurios ganaron esta competencia evolutiva", dijo el paleontólogo Tomasz Sulej, del Instituto de Paleobiología de la Academia Polaca de Ciencias.

Lisowicia bojani. (Foto: Reuters) Agencias

Los dicinodontes combinan rasgos de reptiles y mamíferos. Aparecieron millones de años antes de que los primeros mamíferos evolucionaran a finales del Triásico, estos comedores de plantas variaban en tamaño desde pequeños excavadores hasta grandes caminantes.



Se convirtieron en los herbívoros terrestres prevalecientes en el Triásico medio y tardío, pero hasta ahora todo indicaba que habían muerto antes de que los dinosaurios se convirtieran en los animales terrestres dominantes.



Los científicos desenterraron unos 100 especímenes de huesos que representan a varios Lisowicia en el pueblo polaco de Lisowice. Un análisis de las extremidades de la criatura mostró que sus huesos tenían una tasa de crecimiento rápida similar a un mamífero o dinosaurio.



Fuente: Reuters

Síguenos en Twitter: