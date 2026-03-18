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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ @marv.maxed
Por BBC News Mundo

Marvin reflexiona sobre su atractivo antes de darse a sí mismo “un sólido 7 sobre 10”. Con un poco de trabajo, cree que podría mejorar.

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