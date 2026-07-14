Mario, uno de los personajes más icónicos de los videojuegos, cumple este julio dos hito importante de su carrera al ser el 45 aniversario de su primera aparición en “Donkey Kong” y el 43 aniversario desde que el juego que le dio nombre, “Mario Bros.”

Diseñado por el legendario Shigeru Miyamoto, “Donkey Kong” (1981) es un arcade lanzado en Japón el 9 de julio de 1981 que parodia “King Kong”, en el que un sujeto conocido como Jumpman - y luego identificado como Mario - tiene que rescatar a la damisela Pauline de un simio gigantesco.

Dos años después, el 14 de julio de 1983, le siguió “Mario Bros.”, el primero en establecer a Mario como un plomero, quien se ve forzado a batallar todo un ejército de criaturas en las alcantarillas de Nueva York junto a su hermano Luigi.

Cuando “Mario Bros.” llegó a los arcades en 1983, la tecnología de los videojuegos estaba en una etapa de transición. Los arcades ya habían superado la era de los juegos más simples como “Pong” (1972), pero todavía estaban lejos de la complejidad que alcanzarían a finales de los años ochenta con títulos como “Street Fighter II” o “Final Fight”. En ese contexto, “Mario Bros.” destacó por combinar un hardware relativamente modesto con un diseño de juego innovador para juegos formados de solo algunos píxeles.

Esto queda demostrado en el diseño de los hermanos Mario y Luigi, donde su distintivo overol de dos colores fue utilizado para distinguir los brazos del resto del torso durante las animaciones, mientras que sus bigotes fueron utilizados para hacer visible la nariz y la boca.

El juego también es recordado por establecer varios elementos cruciales para la franquicia - las tortugas, las cañerías, las monedas y hasta los bloques POW - y ha sido reproducido en posteriores versiones de títulos en la saga, incluyendo “Super Mario All Stars”, Super Mario Advance” y “Mario & Luigi: Superstar Saga”.

En honor a este hito, y a la continua popularidad de Mario, en la galería que acompaña esta nota ponemos todos los juegos en que apareció el famoso plomero en la primera década de su vida.