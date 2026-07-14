Revisamos la historia del famoso plomero en honor a los 45 años desde la primera aparición de Mario en "Donkey Kong" (1981) y del primero juego que lleva su nombre "Mario Bros." (1983).
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La historia de Mario
  • Revisamos la historia del famoso plomero en honor a los 45 años desde la primera aparición de Mario en "Donkey Kong" (1981) y del primero juego que lleva su nombre "Mario Bros." (1983).
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    Revisamos la historia del famoso plomero en honor a los 45 años desde la primera aparición de Mario en "Donkey Kong" (1981) y del primero juego que lleva su nombre "Mario Bros." (1983).

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    Revisamos la historia del famoso plomero en honor a los 45 años desde la primera aparición de Mario en "Donkey Kong" (1981) y del primero juego que lleva su nombre "Mario Bros." (1983).

  • Antes de que Mario fuera Mario estaba Jumpman, el protagonista de los arcades en el que enfrentaba al villano Donkey Kong para rescatar a la damisela Pauline, una clara referencia al icónico King Kong.
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    Antes de que Mario fuera Mario estaba Jumpman, el protagonista de los arcades en el que enfrentaba al villano Donkey Kong para rescatar a la damisela Pauline, una clara referencia al icónico King Kong.

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    Antes de que Mario fuera Mario estaba Jumpman, el protagonista de los arcades en el que enfrentaba al villano Donkey Kong para rescatar a la damisela Pauline, una clara referencia al icónico King Kong.

  • Este arcade, obvia secuela del anterior, se muestra como una curiosa entrega en la historia de Mario, al ser quizás la única ocasión en el que este toma un papel antagónico impidiendo los intentos de Donkey Kong Jr. por rescatar a su padre, apresado por Mario al final del anterior juego.
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    Este arcade, obvia secuela del anterior, se muestra como una curiosa entrega en la historia de Mario, al ser quizás la única ocasión en el que este toma un papel antagónico impidiendo los intentos de Donkey Kong Jr. por rescatar a su padre, apresado por Mario al final del anterior juego.

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    Este arcade, obvia secuela del anterior, se muestra como una curiosa entrega en la historia de Mario, al ser quizás la única ocasión en el que este toma un papel antagónico impidiendo los intentos de Donkey Kong Jr. por rescatar a su padre, apresado por Mario al final del anterior juego.

  • Lanzado el 14 de junio de 1983, este juego ve a un plomero luchando con toda clase de criaturas en las alcantarillas de Nueva York. Este arcade marcó un hito en la historia de Nintendo al darle nombre a su mascota, presentar por primera vez a su hermano Luigi, así como elementos que acompañarían el resto de la franquicia como las tortugas como enemigos, las tuberías, las monedas y los bloques POW.
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    Lanzado el 14 de junio de 1983, este juego ve a un plomero luchando con toda clase de criaturas en las alcantarillas de Nueva York. Este arcade marcó un hito en la historia de Nintendo al darle nombre a su mascota, presentar por primera vez a su hermano Luigi, así como elementos que acompañarían el resto de la franquicia como las tortugas como enemigos, las tuberías, las monedas y los bloques POW.

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    Lanzado el 14 de junio de 1983, este juego ve a un plomero luchando con toda clase de criaturas en las alcantarillas de Nueva York. Este arcade marcó un hito en la historia de Nintendo al darle nombre a su mascota, presentar por primera vez a su hermano Luigi, así como elementos que acompañarían el resto de la franquicia como las tortugas como enemigos, las tuberías, las monedas y los bloques POW.

  • A pesar de no utilizar su icónico overall azul, el personaje en la portada de “Golf” ha sido identificado como el famoso plomero, quizás en un día de ocio. El juego también sirvió como el comienzo de las aventuras deportivas de Mario y sus amigos, que pronto se extendieron a deportes como el fútbol, tenis, las carreras y más.
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    A pesar de no utilizar su icónico overall azul, el personaje en la portada de “Golf” ha sido identificado como el famoso plomero, quizás en un día de ocio. El juego también sirvió como el comienzo de las aventuras deportivas de Mario y sus amigos, que pronto se extendieron a deportes como el fútbol, tenis, las carreras y más.

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    A pesar de no utilizar su icónico overall azul, el personaje en la portada de “Golf” ha sido identificado como el famoso plomero, quizás en un día de ocio. El juego también sirvió como el comienzo de las aventuras deportivas de Mario y sus amigos, que pronto se extendieron a deportes como el fútbol, tenis, las carreras y más.

  • El primer juego de plataformas de Mario estableció las bases que la franquicia ha mantenido hasta la actualidad, no solo con mecánicas que retan la capacidad del jugador de evitar obstáculos y precipicios, sino también temáticas que se mantienen como el reino Champiñón, la princesa Peach y el villano Bowser.
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    El primer juego de plataformas de Mario estableció las bases que la franquicia ha mantenido hasta la actualidad, no solo con mecánicas que retan la capacidad del jugador de evitar obstáculos y precipicios, sino también temáticas que se mantienen como el reino Champiñón, la princesa Peach y el villano Bowser.

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    El primer juego de plataformas de Mario estableció las bases que la franquicia ha mantenido hasta la actualidad, no solo con mecánicas que retan la capacidad del jugador de evitar obstáculos y precipicios, sino también temáticas que se mantienen como el reino Champiñón, la princesa Peach y el villano Bowser.

  • El triunfo de “Super Mario Bros.” llevó a que Nintendo produjera una secuela que salió en Japón un año después. Sin embargo, la dificultad de los nuevos niveles llevó a que esta nunca saliera del país hasta 2007, cuando fue incluida en el Virtual Console para el Wii bajo el apropiado subtítulo de “The Lost Levels” (los niveles perdidos).
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    El triunfo de “Super Mario Bros.” llevó a que Nintendo produjera una secuela que salió en Japón un año después. Sin embargo, la dificultad de los nuevos niveles llevó a que esta nunca saliera del país hasta 2007, cuando fue incluida en el Virtual Console para el Wii bajo el apropiado subtítulo de “The Lost Levels” (los niveles perdidos).

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    El triunfo de “Super Mario Bros.” llevó a que Nintendo produjera una secuela que salió en Japón un año después. Sin embargo, la dificultad de los nuevos niveles llevó a que esta nunca saliera del país hasta 2007, cuando fue incluida en el Virtual Console para el Wii bajo el apropiado subtítulo de “The Lost Levels” (los niveles perdidos).

  • En una ya conocida historia, “ Super Mario Bros. 2” no comenzó como un juego de Mario. En cambio, es una adaptación del título “Yume Kōjō: Doki Doki Panic” a la que Nintendo le puso una pátina de Mario Bros. a su salida a occidente. De todos modos, el juego significó un interesante cambio para la franquicia, al permitir elegir no solo a Mario y Luigi, sino también a la princesa Peach y Toad, cada personaje con características diferenciadoras como mayor poder de salto o la capacidad de flotar brevemente.
    8/12

    En una ya conocida historia, “ Super Mario Bros. 2” no comenzó como un juego de Mario. En cambio, es una adaptación del título “Yume Kōjō: Doki Doki Panic” a la que Nintendo le puso una pátina de Mario Bros. a su salida a occidente. De todos modos, el juego significó un interesante cambio para la franquicia, al permitir elegir no solo a Mario y Luigi, sino también a la princesa Peach y Toad, cada personaje con características diferenciadoras como mayor poder de salto o la capacidad de flotar brevemente.

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    En una ya conocida historia, “ Super Mario Bros. 2” no comenzó como un juego de Mario. En cambio, es una adaptación del título “Yume Kōjō: Doki Doki Panic” a la que Nintendo le puso una pátina de Mario Bros. a su salida a occidente. De todos modos, el juego significó un interesante cambio para la franquicia, al permitir elegir no solo a Mario y Luigi, sino también a la princesa Peach y Toad, cada personaje con características diferenciadoras como mayor poder de salto o la capacidad de flotar brevemente.

  • Con Nintendo promocionando su consola portátil Game Boy, no podía faltarle un título con su principal estrella. Es así que este juego lleva al plomero al mundo de Sarasaland, donde deberá salvar a la princesa Daisy del villano Tatanga.
    9/12

    Con Nintendo promocionando su consola portátil Game Boy, no podía faltarle un título con su principal estrella. Es así que este juego lleva al plomero al mundo de Sarasaland, donde deberá salvar a la princesa Daisy del villano Tatanga.

    9/12

    Con Nintendo promocionando su consola portátil Game Boy, no podía faltarle un título con su principal estrella. Es así que este juego lleva al plomero al mundo de Sarasaland, donde deberá salvar a la princesa Daisy del villano Tatanga.

  • Sí “Super Mario Bros.” mostró el potencial de la franquicia, “Super Mario Bros. 3” la cristalizó al convertirse en uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. El juego fue también la primera vez que se le presentó a Mario la capacidad de volar, gracias a la transformación con el traje tanuki, abriendo la puerta a metamorfósis más curiosas en títulos posteriores.
    10/12

    Sí “Super Mario Bros.” mostró el potencial de la franquicia, “Super Mario Bros. 3” la cristalizó al convertirse en uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. El juego fue también la primera vez que se le presentó a Mario la capacidad de volar, gracias a la transformación con el traje tanuki, abriendo la puerta a metamorfósis más curiosas en títulos posteriores.

    10/12

    Sí “Super Mario Bros.” mostró el potencial de la franquicia, “Super Mario Bros. 3” la cristalizó al convertirse en uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. El juego fue también la primera vez que se le presentó a Mario la capacidad de volar, gracias a la transformación con el traje tanuki, abriendo la puerta a metamorfósis más curiosas en títulos posteriores.

  • Un exitoso intento de Nintendo de jugar con la fórmula de Tetris, “Dr. Mario” muestra que el plomero tiene una vida profesional versátil al recetar incontables píldoras coloridas -esperamos con receta médica- para eliminar virus de sus mismos colores.
    11/12

    Un exitoso intento de Nintendo de jugar con la fórmula de Tetris, “Dr. Mario” muestra que el plomero tiene una vida profesional versátil al recetar incontables píldoras coloridas -esperamos con receta médica- para eliminar virus de sus mismos colores.

    11/12

    Un exitoso intento de Nintendo de jugar con la fórmula de Tetris, “Dr. Mario” muestra que el plomero tiene una vida profesional versátil al recetar incontables píldoras coloridas -esperamos con receta médica- para eliminar virus de sus mismos colores.

  • Mario legitimó su lugar como la mascota de Nintendo por supremacía con este título que lo llevó de los 8 a los 16 bits, siendo ofrecido como uno de los principales razones para comprar la nueva consola Super Nintendo. El juego también sirvió como introducción a Yoshi, el dinosaurio amigable que se volvió indispensable para la franquicia.
    12/12

    Mario legitimó su lugar como la mascota de Nintendo por supremacía con este título que lo llevó de los 8 a los 16 bits, siendo ofrecido como uno de los principales razones para comprar la nueva consola Super Nintendo. El juego también sirvió como introducción a Yoshi, el dinosaurio amigable que se volvió indispensable para la franquicia.

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    Mario legitimó su lugar como la mascota de Nintendo por supremacía con este título que lo llevó de los 8 a los 16 bits, siendo ofrecido como uno de los principales razones para comprar la nueva consola Super Nintendo. El juego también sirvió como introducción a Yoshi, el dinosaurio amigable que se volvió indispensable para la franquicia.

Por Redacción EC

Mario, uno de los personajes más icónicos de los videojuegos, cumple este julio dos hito importante de su carrera al ser el 45 aniversario de su primera aparición en “Donkey Kong” y el 43 aniversario desde que el juego que le dio nombre, “Mario Bros.

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