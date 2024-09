Mark Zuckeberg (40) se acaba de convertir en el cuarto hombre más rico del mundo con una fortuna personal que alcanza los US$ 201.000 millones, ingresando además a un exclusivo club en el que solo está acompañado por otras tres personas.

Si algo tienen en común los multimillonarios de hoy en día es que sus vidas están ligadas a la tecnología, y este es el grupo al que se acaba de integrar el revolucionario de las redes sociales.

Los otros multimillonarios que integran el club son Elon Musk, CEO de Tesla y X (US$ 272.000 millones); Jeff Bezos (US$ 211.000 millones), fundador de Amazon; y Bernard Arnault (US$ 207.000 millones), CEO de la marca de lujo LVMH, y quien se diferencia de los otros miembros.

Según informe de CNN, el ingreso se dio a conocer en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, a raíz de algunos cambios durante el 2024. Señalan que la riqueza de Zuckerberg se encuentra en acciones de Meta Platforms, las cuales se dispararon casi un 64% durante este año.

Gracias a todos estos cambios en Meta es que la fortuna de Zuckerberg pasó de US$ 73.400 millones en 2024, hasta alcanzar los US$ 201.000 millones.

Por otro lado, empresa Meta maneja las redes sociales más populares como Facebook, Instagram y Threads, además de la plataforma de mensajería Whatsaap. También trabaja en la inteligencia artificial con MetaAI, la cual va camino a convertirse en una de los asistentes más usados.

El empresario ha indicado que su asistente de inteligencia artificial cuenta con 500 millones de usuarios activos mensuales, y aun no se ha lanzado en todos los países donde tiene presencia.