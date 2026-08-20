Hoy en día las plataformas de películas y series se han vuelto populares. La mayoría tiene productos exclusivos por los que debes pagar. Esto lleva a tener más de una cuenta, más gastos. Esa es una de las razones por las que muchos suelen buscar plataformas de streaming o páginas web con productos gratuitos.

Uno de los sitios más populares es Cuevana 3. Muchas personas pueden encontrar películas y programas de televisión de forma gratuita. Sin embargo, también están los cuestionamientos por la legalidad del contenido.

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El sitio web fue creado hace más de 15 años y cuenta con un amplio catálogo, e incluso se pueden encontrar títulos que todavía están en cartelera. Pero existen otras alternativas a las que se pueden acceder, y sin arriesgar tus datos.

Estas son algunas aplicaciones gratis donde puede ver películas y series:

YouTube

Esta es una plataforma histórica. Viene instalada en todos los dispositivos Android, ya que pertenece a la tecnológica Google. Es una de las plataformas de videos online más grandes y ahí se pueden encontrar diferentes películas, series, documentales, videos graciosos, entre otros. También tiene una opción de suscripción llamada YouTube Premium, lo que permite que el usuario disfrute del contenido sin anuncios publicitarios.

Pluto TV

La plataforma ofrece un amplio catálogo de contenido y de hecho tiene canales dedicados a ciertas series o shows de TV. Esta funciona como si fuera una transmisión de televisión en vivo. No solo funciona en web. Pluto TV también puede descargarse en televisores inteligentes, consolas de videojuegos, dispositivos móviles o equipos como Roku o Google TV.

VIX

Este servicio de streaming cuenta con material gratuito y de pago. Allí puedes encontrar series, películas, novelas de origen mexicano, y también de otras partes. Y es que pertenece a TelevisaUnivision. Su versión gratuita funciona como YouTube por los anuncios, pero también tiene una versión de pago ViX Premium.

Plex

Otro sitio web que se puede descargar en los dispositivos móviles, y que contiene varias películas y programas de televisión producidos por los estudios MGM, Warner, Lionsgate y Legendary. Según Xataka, se puede encontrar contenido de diferentes países y mercados, incluso de Bollywood. Tiene contenido propio, como Netflix, y la mayoría se encuentra en inglés.

Filmzie

Esta plataforma apunta fuera de Hollywood. No se centra en ese mercado y abre su oferta a películas más originales, e incluso cine europeo, además de animación, reality o cortometrajes.Ofrece contenido con anuncios antes y durante el streaming. No necesitas una cuenta para acceder a los contenidos.

Otras plataformas que se puede mencionar son ATRESplayer, RunTime, Mitele, RTVE Play, Filmoteca Española, Rakuten TV, Tivify. También depende del país donde te encuentres.