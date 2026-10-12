icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se han analizado 597 restos procedentes de 16 niveles arqueológicos del yacimiento en Capellades. (Barcelona) (Foto: Meressa Chartrand)
Se han analizado 597 restos procedentes de 16 niveles arqueológicos del yacimiento en Capellades. (Barcelona) (Foto: Meressa Chartrand)
/ Unsplas
Por Agencia Europa Press

Un estudio liderado por el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes-Cerca) con investigadores asociados del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ha revelado que la madera “no era un recurso ocasional, sino una parte fundamental” en el yacimento neandertal del Abric Romaní y que su tecnología iba más allá de la piedra.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.