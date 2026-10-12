Un estudio liderado por el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes-Cerca) con investigadores asociados del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ha revelado que la madera “no era un recurso ocasional, sino una parte fundamental” en el yacimento neandertal del Abric Romaní y que su tecnología iba más allá de la piedra.

La investigación, publicada en la revista ‘Science Advances’, ha analizado 597 restos procedentes de 16 niveles arqueológicos del yacimiento en Capellades (Barcelona), con ocupaciones neandertales de entre aproximadamente 62.000 y 40.000 años de antigüedad, y ha mostrado que la madera hacía un uso recurrente y diverso de esta materia prima.

MIRA AQUÍ: Métodos forenses modernos revelan sacrificios humanos en el antiguo Egipto

El análisis conjunto de los restos de madera recuperados a lo largo de más de 4 décadas de excavaciones en el Abric Romaní muestra su uso como combustible, pero también para fabricar armas, herramientas y objetos domésticos y, posiblemente, para construir o acondicionar los espacios que habitaban.

Hasta ahora ya se conocían evidencias de que los neandertales trabajaban la madera gracias a objetos recuperados en otros yacimientos europeos, pero el Abric Romaní permite seguir su presencia a lo largo de miles de años y en sucesivas ocupaciones de un mismo espacio habitado.

“VER COSAS QUE DESAPARECEN”

La investigadora del Iphes-Cerca asociada al MNCN-CSIC y coordinadora del estudio, Palmira Saladié, ha dicho que el aspecto más extraordinario del Abric Romaní es que permite “ver cosas que habitualmente desaparecen”.

“Tenemos los hogares, las herramientas de piedra, los animales que procesaron y también la madera”, ha subrayado Saladié.

La mayor parte del registro está formado por troncos, ramas, ramitas, raíces y acumulaciones de leña y, entre los restos, el equipo ha identificado 13 elementos manufacturados o utilizados por los neandertales o usados por ellos: objetos domésticos, herramientas y armas.

DOS LANZAS

Entre los elementos destacan dos lanzas de madera (una de 2,45 metros y de la otra se conservan 1,99 metros) y un objeto fabricado en una sola pieza, con un mango diferenciado y una cabeza apuntada, interpretado como una posible maza.

Una de las lanzas apareció en un mismo contexto arqueológico con restos de ciervo, otros elementos de madera y estructuras de combustión, lo que no permite afirmar que se usara para cazar estos animales.

Los restos muestran una tecnología de madera muy diversa, vinculada a actividades que van desde la caza y el procesamiento de alimentos hasta el uso del fuego y el acondicionamiento de los espacios habitados.

El investigador del Iphes-Cerca, profesor de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona y miembro de la unidad asociada del MCNC-CSIC Josep Vallverdú ha asegurado que la madera permite recuperar “una parte fundamental del mundo neandertal que habitualmente es invisible en el registro arqueológico”.

La conservación del Abric Romaní permite conocer un amplio abanico de elementos como posibles recipientes o bandejas de corteza, una estructura formada por palos cruzados, posibles palos excavadores y armas.

La investigadora del Iphes-Cerca y profesora asociada de la URV Gema Chacón ha dicho que durante décadas se ha podido reconstruir con detalle qué hacían los neandertales con la piedra, “la madera abre ahora una parte de su mundo que casi siempre había desaparecido y permite ampliar la mirada sobre su tecnología”.