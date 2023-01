Desde que Elon Musk compró Twitter por US$ 44.000 millones el paso octubre, su gestión ha estado llena de controversias, entre despidos masivos, la explosión del discurso de odio, la restitución de cuentas suspendidas permanentemente –como la de Donald Trump–, etc. Esta situación ha espantado a los principales anunciantes de la red social, lo que pone en peligro los planes de la empresa para volverse rentable, según informa Financial Times.

Los anunciantes han estado huyendo desde que Elon Musk llegó Twitter. De hecho, a las pocas semanas a su arribo a las oficinas de la firma, 50 de los mayores inversionistas en publicidad decidieron romper sus vínculos comerciales. Estos incluyen Ford, Chevrolet, Mondelez, Novartis y especialmente Apple. Hasta la fecha son 500 los anunciantes que le han dado la espalda.

La salida del medio millar de anunciantes ha provocado que los ingresos diarios de Twitter caigan un 40% interanual. Pero las cosas podrían ponerse más feas en las próximas semanas. Zo Schiffer, de Plattaformer, comentó que a fines de este mes vence el plazo para el primer pago de intereses por el préstamo de Elon Musk para la adquisición de Twitter.

Para comprender la magnitud de las pérdidas debemos considerar que la publicidad representa alrededor del 90 % de los ingresos de la red social. Es cierto que mientras algunas empresas están rompiendo los lazos comerciales, otras toman los lugares dejados por aquellas. Sin embargo, las marcas insatisfechas con el liderazgo de Elon Musk parecen tener una tasa de salida mucho más alta que las nuevas entrantes.

De acuerdo al portal Xataka, en el peor de los casos, Twitter podría declararse en bancarrota bajo el Código de Quiebras de los Estados Unidos. Comenzaría así un largo y tedioso proceso de reestructuración. Pero si las cosas no cambian de inmediato, Musk aún puede usar su riqueza personal para vender acciones de Tesla.

Por ahora, el empresario está recortando costos drásticamente, limitando las inversiones en la infraestructura en la nube de Twitter, despidiendo a un gran número de empleados, x comidas gratis e incluso comprando menos accesorios para el baño. Además, intentó renegociar la mayoría de los contratos de arrendamiento de oficinas e incluso canceló algunos de ellos.