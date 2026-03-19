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Cada vez más países asumen restricciones al uso de teléfonos por menores de edad. (Foto referencial: freepik.es)
Cada vez más países asumen restricciones al uso de teléfonos por menores de edad. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

Más de la mitad de los países del mundo, un 58 %, han puesto en marcha restricciones nacionales al uso de los teléfonos móviles en las escuelas, según un análisis publicado este jueves por la Unesco con motivo del Día Internacional del Aprendizaje Digital.

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