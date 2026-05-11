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Alastair Munro notó un pequeño bulto en su pene y acudió al médico.
Alastair Munro notó un pequeño bulto en su pene y acudió al médico.
/ BBC
Por BBC News Mundo

Cuando Alastair Munro notó que un pequeño bulto en su pene comenzaba a crecer, sospechó que se trataba de algo grave.

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