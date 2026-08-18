La revisión busca dar mayor flexibilidad a la industria automotriz, que enfrenta disrupciones en las cadenas de suministro, aranceles y una competencia cada vez mayor de marcas chinas.
La revisión busca dar mayor flexibilidad a la industria automotriz, que enfrenta disrupciones en las cadenas de suministro, aranceles y una competencia cada vez mayor de marcas chinas.
/ Unsplash
Por Redacción EC

El Gobierno del Reino Unido abrió una consulta para revisar sus metas de venta de vehículos eléctricos, luego de que distintos fabricantes advirtieran que los objetivos vigentes son difíciles de cumplir por la baja demanda, los altos costos y la incertidumbre comercial global.

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