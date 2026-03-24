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Resumen

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Análisis muestra los cambios en el uso del correo electrónico. (Foto referencial: freepik.es)
Análisis muestra los cambios en el uso del correo electrónico. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

La automatización de los correos electrónicos está expandiéndose hasta el punto de que solo el 13 por ciento del tráfico global de ‘emails’ está escrito por humanos, según un análisis de la plataforma de crecimiento ‘online’ Hostinger.