La automatización de los correos electrónicos está expandiéndose hasta el punto de que solo el 13 por ciento del tráfico global de ‘emails’ está escrito por humanos, según un análisis de la plataforma de crecimiento ‘online’ Hostinger.

El informe, basado en mil millones de correos electrónicos procesados durante el pasado mes de enero, ha revelado que más de la mitad (el 56%) de los mensajes no llega a la bandeja de entrada de los destinatarios al ser bloqueados como sospechosos o maliciosos.

“El correo electrónico se ha convertido silenciosamente en una infraestructura, con la mayor parte de su tráfico ya automatizado”, ha indicado el Engineering Manager de Hostinger, Edgaras Lukosevicius.

Dentro del 44 por ciento de los mensajes que superaron los filtros de seguridad, la compañía ha detectado un 22 por ciento de herramientas empresariales y SaaS, un 20 por ciento de proveedores de ‘email’ personal, un 16 por ciento de plataformas de marketing y ‘newsletters’, un 15 por ciento de redes sociales y un 10 por ciento de emisores de bajo volumen. El resto de correos se reparte entre ‘eCommerce’, servicios financieros, medios, empleo y viajes.

Sin embargo, de todas las categorías anteriores, solo los proveedores de correo personal y los emisores de bajo volumen implican la intervención humana. Ambas suman un 30 por ciento de los correos recibidos, lo que equivaldría al 13 por ciento del tráfico total, siendo el 87 por ciento restante correos automatizados, según Hostinger.

Respecto al 56 por ciento de los correos que no llegan a los destinatarios, los principales motivos por los que fueron bloqueados son ‘phising’, ‘malware’ y redes de ‘bots’, con un 34 por ciento; marketing sospechoso, con un 22 por ciento; y problemas de configuración de dominios, con un 11 por ciento.

Consecuencias para las empresas

Frente a este panorama, las empresas se enfrentan al reto de mantener un canal de comunicación saturado, con presiones en la entregabilidad y con un valor de métricas tradicionales debilitado.

Desde Hostinger explican que se produce una caída del ‘engagement’ cuando el usuario percibe el ‘email’ como un buzón en el que no dejan de llegar notificiaciones, promociones y alertas, lo que puede generar incluso rechazo a la hora de interactuar con ellos.

En cuanto al deterioro de la entregabilidad, el informe de Hostinger señala que el 34 por ciento de los correos rechazados se debe a una “mala reputación del remitente”.

Respecto a la pérdida de la capacidad de medición, los indicadores como ‘clics’ o ‘interacción con el mensaje’ pierden el valor como ‘métrica real’ de la interacción. “Las empresas siguen optimizando métricas que ya no reflejan la realidad del canal. La cuestión no es si el usuario abre el email, sino si sigue queriendo recibirlo”, ha subrayado Lukosevicius.

Ante estos problemas, Hostinger ha apuntado a un modelo de gestión más inteligente, apoyado en soluciones basadas en IA para reducir ruido, priorizar mensajes y mejorar procesos como el filtrado avanzado, la limpieza de bandejas, la gestión de alias o la cancelación masiva de suscripciones.