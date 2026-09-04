Solo 29,2% de estudiantes de carreras de ciencia y tecnología en Perú son mujeres. (Foto: difusión)
Solo 29,2% de estudiantes de carreras de ciencia y tecnología en Perú son mujeres. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Aunque la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital están generando nuevas oportunidades laborales, la participación de las mujeres en carreras vinculadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas todavía es baja en el Perú. Solo el 29,2% de los estudiantes matriculados en estas disciplinas son mujeres, mientras que ellas obtienen apenas el 38% de los títulos universitarios en estas áreas.

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