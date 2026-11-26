Los jóvenes británicos tienen menos relaciones sexuales que en el pasado, pero muchos de ellos envían o reciben imágenes de contenido sexual y consumen pornografía, según una encuesta publicada en la revista científica The Lancet.

La Encuesta Nacional sobre Comportamientos Sexuales de los Británicos (Natsal), que cumple su cuarta edición y se realiza periódicamente desde 1990, se basa en las respuestas de 6.719 personas de entre 16 y 59 años.

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, uno de cada tres afirma no haber mantenido nunca relaciones sexuales, frente a uno de cada cinco en 2010, según el estudio, que señala que esta tendencia también se ha observado en otros países industrializados.

En términos generales, la frecuencia de las relaciones sexuales ha disminuido entre los menores de 45 años.

Actualmente tienen una media de dos encuentros sexuales mensuales, frente a cuatro al mes en 1990.

La encuesta, realizada entre 2022 y 2024, analiza por primera vez los comportamientos sexuales en internet.

Casi la mitad de los jóvenes de entre 16 y 24 años afirma haber enviado o recibido imágenes de contenido sexual a través de sus teléfonos móviles durante los últimos doce meses (47% de las mujeres jóvenes y 43% de los hombres, una práctica menos habitual entre los grupos de mayor edad).

El consumo de pornografía está ampliamente extendido entre los menores de 35 años, ya que afecta aproximadamente a una de cada dos mujeres jóvenes y a casi nueve de cada diez hombres.

En el conjunto de los grupos de edad, el 37% de las mujeres y el 81% de los hombres afirma haber visto pornografía durante los últimos doce meses.

Según esta investigación, las razones del descenso de la actividad sexual entre los jóvenes “todavía no se comprenden demasiado bien”.

“Estos cambios coinciden con otras transformaciones importantes entre los jóvenes, en particular el aumento de los problemas de salud mental, la disminución del consumo de alcohol y unos estilos de vida cada vez más orientados hacia el entorno digital”, señalan los autores.

Asimismo, consideran que “la pandemia de covid pudo haber acentuado estas tendencias e influido directamente en los comportamientos sexuales, al reducir las oportunidades de mantener relaciones sexuales presenciales y aumentar las actividades sexuales en línea”.