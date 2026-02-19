Menú fijo, ejercicio y baño con puertas: así es la vida en Orión, la nave que llevará de nuevo al ser humano a la Luna

Escuchar
El cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA y la nave espacial Orión. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

El ser humano volverá a la Luna tras más de 50 años, previsiblemente en marzo de 2026, en la nave espacial Orión en el marco de la misión Artemis, que transportará a cuatro astronautas en un viaje alrededor del satélite: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (NASA), y Jeremy Hanse (de la Agencia Espacial Canadiense).

