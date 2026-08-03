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Comercializado bajo el nombre de mercromina o mercurocromo, era un antiséptico tópico muy popular en América Latina.
Comercializado bajo el nombre de mercromina o mercurocromo, era un antiséptico tópico muy popular en América Latina.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Para varias generaciones de personas que vivieron en la América Latina del siglo XX, el recuerdo de rasparse las rodillas jugando a la pelota estaba unido a tener que soportar la tortura de que les aplicaran un líquido rojizo que escocía sobre la herida para desinfectarla.

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