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Resumen

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Meta viene trabajando en nuevas formas de hacer video con sus lentes inteligentes. (Foto: AFP)
Meta viene trabajando en nuevas formas de hacer video con sus lentes inteligentes. (Foto: AFP)
/ JOSH EDELSON
Por Agencia Europa Press

Meta ha diseñado un sistema que utiliza un asistente de Inteligencia Artificial (IA) en un dispositivo con cámara, como unas gafas de realidad aumentada, que crea clips de video basados en los momentos de las personas que identifica con tecnología de reconocimiento facial.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.